¿Por qué le dicen ‘Chabelo’ a Xavier López?

A estas alturas, Xavier López ‘Chabelo’ es una leyenda de la cultura popular mexicana. Durante más de 40 años su programa “En familia con Chabelo” formó parte importante de la televisión mexicana y se consolidó como una de las transmisiones más longevas a nivel mundial. ¿Pero de dónde viene el apodo que distinguió la carrera del actor y conductor?.

Cuando Xavier Lopéz volvió de Estados Unidos (su país de nacimiento) a México, después de hacer su servicio militar en aquel país, comenzó a estudiar medicina, sin embargo, un vecino suyo que trabajaba como productor en un programa de radio lo invitó a participar en Televicentro.

Ahí tuvo sus primeros acercamientos con el mundo del espectáculo.

Trabajó como sustituto de los actores y comediantes que llegaban tarde a las transmisiones de los teleteatros. En una ocasión, Ramiro Gamboa, alias “El Tío Gamboín”, lo invitó a que contara un chiste personificado por un niño llamado Chabelo para el programa “Carrusel musical”.

Así es como nació un apodo y personaje mítico del entretenimiento en México. Durante siete años Xavier López fue titular del programa de radio “La media hora de Chabelo”. Después de ello, en 1962, participó en una cinta de Cantinflas, El extra, interpretando a Chabelo, como ocurriría varias veces más en diversas películas como Chabelo y Pepito contra los monstruos (1973), de José Estrada. En 1967 se estrenó el programa que le dio fama a nivel mundial,

“En familia con Chabelo”, que se transmitió hasta 2015, obteniendo el Record Guiness por la mayor trayectoria al frente de un programa infantil.

