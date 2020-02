Las y los trabajadores son la fuerza que necesita México para su desarrollo: AMH

-El Gobernador, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, asistieron al Décimo Congreso Nacional Ordinario de la CATEM

Comunicado

Ciudad de México. 17 de febrero de 2020. – El gobernador Alejandro Murat Hinojosa asistió, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al Décimo Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que reunió a integrantes de este gremio de todo el país.

En un acto de respeto a la autonomía del sindicalismo, el Mandatario Estatal destacó que las y los trabajadores son la fuerza que México necesita para su desarrollo y, con el Gobierno Federal, así como los sectores productivos, se conjuntan esfuerzos para construir y fortalecer al país mexicano.

Durante la inauguración, el Mandatario de la Nación reafirmó el compromiso del Gobierno Federal de apoyar y respaldar el sindicalismo de México.

Destacó que el sector empresarial debe tener una visión social y que el incremento del 35% en el salario mínimo observado en los últimos 14 meses es resultado del acuerdo entre empresarios, dirigentes sindicales y el Gobierno Federal.

Recordó que el año pasado se aprobó la nueva ley laboral, la cual –dijo- es de avanzada, porque se garantiza la libertad sindical, mediante la cual se establece la democracia en estos gremios en la elección de sus dirigentes.

En tanto, el secretario General de (CATEM), Pedro Haces Barba, resaltó que las y los trabajadores son la fuerza social y laboral del país, por lo que refrendó el compromiso de este gremio para respaldar el crecimiento del país y lograr que las familias mexicanas tengan un mejor nivel de vida.

Agradeció la asistencia del gobernador Alejandro Murat Hinojosa al tiempo que destacó que “Oaxaca tiene un gran Gobernador para sacar adelante en equipo a las y los trabajadores”.

Dijo que una trabajadora o trabajador mejor capacitado es mejor remunerado, por lo que se realizan esfuerzos para mejorar el desempeño laboral de este sector y fortalecer la relación entre empleados y empleadores.

Asistieron a este encuentro, la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Luisa María Alcalde Luján, integrantes del senado, legisladoras y legisladores, autoridades municipales, representantes de cámaras y confederaciones empresariales, líderes de esta organización en los diversos estados y servidores públicos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario