Galaxy Z Flip y la polémica alrededor de su pantalla: cristal flexible, pero tan resistente como el plástico

Todo comenzó con el video del conocido canal de YouTube JerryRigEverything, en donde se pone a prueba la resistencia del Galaxy Z Flip.

Entre otras cosas, el personaje testea la pantalla del nuevo plegable de Samsung y revela que su protección anti-rayaduras es igual a la de una pantalla de plástico, similar a lo visto en los Motorola razr y Galaxy Fold, otros dispositivos plegables que usan pantallas plásticas.

De acuerdo con la prueba de Zach Nelson, la pantalla de cristal de cualquier otro smartphone comienza a mostrar marcas al nivel 6 de presión, con daños más llamativos al nivel 7.

Sin embargo, la pantalla del Galaxy Z Flip muestra marcas apenas al nivel 3, e incluso aplicar presión con la uña hace daño visible al panel.

La conclusión es que la pantalla del Galaxy Z Flip no es para nada resistente a rayaduras, no de acuerdo con las características físicas del cristal.

¿Cristal o no?

De esta premisa se desprende que la pantalla del Galaxy Z Flip en realidad no es cristal. Sin embargo, Samsung ha dicho a The Verge:

La tecnología Ultra Thin Glass (UTG) de Samsung es la primera de su tipo y diferente de otros dispositivos insignia Galaxy. Mientras el display es capaz de plegarse, debe ser manejada con cuidado. Además, el Galaxy Z Flip tiene una capa protectora sobre la cubierta UTG de manera similar al Galaxy Fold.

Esta respuesta por parte de la compañía abre la puerta a la posibilidad de que las marcas y rayaduras son sobre esta cubierta protectora de plástico.

En el video de JerryRigEverything se menciona la posibilidad de que Samsung esté usando un polímero híbrido de plástico con pequeñas partes de cristal.

Sin embargo, otro reporte, ahora basado en un despiece del Galaxy Z Flip arroja que debajo de esa capa protectora en verdad hay cristal en el panel del dispositivo. Ambas capas forman el panel flexible del Galaxy Z Flip, pero cuando son separados inevitablemente desembocan en el astillamiento de la cubierta de cristal.

Sin detalle oficial del proveedor de estas pantallas, el conocido filtrador Ice Universe asegura que es el fabricante alemán Schott, y se trata de un panel de apenas 30 micras, equivalente a apenas 1/16 parte de lo que mide un panel de cristal tradicional. Entonces, esta reducción en su densidad física sería la causa de su poca resistencia/fragilidad.

Como hemos mencionado, no hay detalles oficiales de la situación, todo se desprende de pruebas y deducciones. Nos hemos puesto en contacto con Samsung México para tener una postura oficial al respecto del tema, y en cuanto tengamos respuesta actualizaremos este texto.

Mientras tanto, nos mantenemos al tanto de la situación, ya que incluso han habido un par de casos en los que la resistencia de la pantalla del Galaxy Z Flip se ha visto muy comprometida, pero al ser casos muy aislados es demasiado pronto para una situación similar a la del Fold.

