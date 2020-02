Por exigir salida de la Delegada del IEEPO en la Cuenca, les retienen salario

-Están analizando las acciones que podrían emprender

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el pasado 16 de enero, integrantes de la sección sindical D-III-7 exigen la destitución de la delegada del IEEPO Laura Méndez Morales por hostigamiento laboral y porque se ausentaba mucho de la oficina, y a un mes de su protesta, les retuvieron la pasada quincena.

El Secretario General de la D-III-7 Javier Vidal Cuevas , dijo que el pasado jueves tuvieron una reunión y en donde les propusieron permitir que la Delegada reingresara a las oficinas por un mes, sin embargo, tras dialogar con la base, acordaron que no le iban a permitir el acceso a las oficinas.

Tras negarle el acceso, el pasado jueves que tenían que depositarles, les retuvieron la quincena, por instrucción de la dirección del jurídico, sin que ellos tengan un documento en donde les informen los motivos, del porque les retuvieron el dinero.

En esta situación están 10 compañeros, 7 que integran la delegación y 3 más de base, a pesar de que ellos sí están trabajando, únicamente clausuraron la delegación para impedirle a la Delegada que ingrese a la oficina.

Así mismo, puntualizó que están analizando las acciones que podrían emprender para exigir que ya les paguen, ya que están trabajando.

