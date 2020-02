Ex líder de la sección 22 se defiende de video que lo exhibe de supuesto acoso sexual

-Fue captado en video cuando tocaba la espalda de una mujer el pasado 14 de febrero.

Oaxaca, Oaxaca.- En el marco de protestas por grupos feministas en varios puntos del país, sumado a la fuerza que tienen las plataformas digitales, cualquiera puede captar un hecho importante o un incidente, tal y como le pasó al Diputado Federal y ex líder de la Sección 22 de Oaxaca Azael Santiago Chepi.

Y es que el legislador fue grabado en pleno 14 de febrero, en un restaurante de la Ciudad de México, cuando tocó y deslizó su mano por la espalda de al parecer una mesera, que de acuerdo al video no se molestó por este acto, incluso estaba bromeando con Santiago Chepi y sus acompañantes.

Sin embargo algunas personas calificaron este hecho como un acto de acoso sexual, tanto así, que inmediatamente en las redes sociales empezó a tomar fuerza, llegando a generar comentarios negativos hacia la actitud del ex dirigente magisterial.

En ese sentido Azael Santiago Chepi dijo este lunes que tiene su conciencia tranquila, que respeta a las mujeres y que en ningún momento su intención fue la de acosar a la mujer, a quien dijo conocer desde algún tiempo.

Además dijo que la difusión del video en cuestión y el manejo que se le dio en algunos medios de comunicación, tiene un trasfondo político, incluso pidió disculpas públicas por este hecho.

Cabe comentar que el legislador no se veía molesto, pues aseguró que está abierto al escrutinio de la sociedad, pues es una figura pública.

