Buscarán fortalecer finanzas de la policía, para exigir mayor seguridad en Tuxtepec

-Con la percepción de una mejor remuneración, existe el compromiso de velar por la seguridad de la ciudadanía.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El edil Tuxtepecano Fernando Bautista Dávila informó que se busca dar mayor respuesta en atención a la ciudadanía, por lo que aseguró que es necesario fortalecer las finanzas de su cuerpo policiaco para así, poder exigir mayor respuesta en contra de la delincuencia y dijo que con una policía mejor pagada que vigilen las escuelas, se puede reflejar la tranquilidad de los padres cuando sus hijos van a estudiar, así lo argumentó luego del escalofriante caso de la pequeña Fátima quien fuera raptada a las afuera de su escuela en el Estado de México y posteriormente violada y asesinada.

Dijo que se debe reforzar la vigilancia en las instituciones educativas y no permitir el ingreso de personas extrañas, por lo que añadió en su declaración que existe un compromiso con los padres de familia y maestros, para que haya una mayor presencia policiaca en estos lugares y así también que exista la responsabilidad de los mismos elementos de la policía, para garantizar la seguridad de los estudiantes que hoy en día requieren de mayor vigilancia, por la situación que prevalece en la región.

Dijo que como sociedad se debe trabajar en coordinación con los 3 órdenes de Gobierno, pues reiteró que parte de esta responsabilidad le corresponde a los mismos padres de vigilar a sus hijos, así también como Gobierno tiene la obligación de dar una respuesta contundente a través del área de prevención al delito y así, evitar actos delincuenciales en contra de los estudiantes.

Así mismo indicó que hay continua comunicación con los maestros de las instituciones y con los padres de familia, pues dijo que es través de la comunicación lo que se está logrando que haya más acercamiento en las escuelas, desde el preescolar hasta el nivel medio superior.

