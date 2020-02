Con bloqueo rechazan proyecto minero en Zanatepec

Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.- Integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Zanatepec realizaron un bloqueo carretero, para dar a conocer su rechazo al proyecto minero que pretende instalarse en la población.

La protesta se ubica sobre la carretera federal Panamericana 190, en el kilómetro 68, a la altura del puente del Río Zanatepec y la gasolinera, en la región del Istmo, lo cual impide la circulación de vehículos a Chiapas.

De acuerdo a los inconformes, el proyecto está avalado por la presidenta municipal, Adelina Núñez Jerónimo y su Cabildo, pasando por encima de la asamblea popular realizada el pasado nueve de febrero en la que rechazaron el proyecto minero.

Señalaron que con la minera se privatizará los recursos naturales y habrá escasez de agua, por lo que demandan la intervención de las autoridades correspondientes o de lo contrario intensificarán sus protestas.

