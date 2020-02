Asesinan a tres estudiantes de telesecundaria en la Costa de Oaxaca

Con fuente Lasillarota

De acuerdo con los primeros reportes, los menores eran estudiantes de Telesecundaria y fueron baleados por hombres armados.

Los tres estudiantes eran originarios de Santa María Cortijos y hasta el momento desconocen su identidad.

Derivado de estos hecho la Fiscalía de Estado ordenó investigar el caso a la Vicefiscalía en la Costa.

En las últimas semanas, la violencia en esta zona se ha recrudecido, el pasado 25 de enero, en la localidad El Huamuche fue asesinada una mujer junto con sus dos hijas menores de edad.

En esa ocasión, personas armadas entraron a la casa de la víctima y dispararon.

