Aficionado del América acude a donar sangre para cubrir cirugía de Nico Castillo

Con fuente MedioTiempo

A primeras horas de este lunes, un aficionado del América se presentó en el Hospital Ángeles Acoxpa, para donar sangre y cubrir así la cirugía a Nicolás Castillo, luego de la convocatoria que lanzó el club este domingo.

Con su playera de las Águilas, Lothar Edwin Torres Calderón, explicó sus motivos para ayudar al delantero chileno, más allá de que no ha dado lo que se espera de él en el equipo azulcrema.

“Doné porque fuera de que soy aficionado del América, todos merecemos una segunda oportunidad. Y aunque falló penal en la Final, que se recupere, que los practique, que los meta y nos haga ganar algo. “Es una relación de amor-odio porque no ha jugado tanto, pero creo que se ha entregado bien; ha estado lesionado, no estaba el 100 y espero que pueda recuperarse y darle al equipo lo que yo sé que le pueda dar, porque es un gran futbolista”.

De acuerdo a Lothar, otras tres personas ya habían pasado al banco de sangre del sanatorio, también para donar en nombre del Killer americanista.

A su vez, elementos de seguridad del hospital, indicaron que al menos han sido siete las personas que ya donaron para Castillo Mora, aunque no se especificó si todos eran aficionados.

“Llegué y yo era la cuarta persona; había otras tres personas. Supongo que venían a lo mismo porque traían playeras de (futbol), entonces llegamos, yo vi ayer la convocatoria y dije: ‘voy a ir temprano el lunes’; estoy descansado, así que decidí venir a primera hora para donar”.

Lothar le desea lo mejor al futbolista de 27 años, que el jueves pasado tuvo que ser ingresado de nueva cuenta en el Hospital e intervenido quirúrgicamente, luego de presentar un sangrado en la pierna derecha, donde hace dos semanas sufrió una trombosis.

“Que regrese y anote un gol como el que metió contra Morelia, que fue en tiro libre; que haga uno como ese, muchos más y que nos dé un título por ahí. “Vengan a donar todos los que puedan, nunca está demás, siempre se necesita sangre y ¡Fuerza Nico!”

