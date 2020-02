Pide Laura Estrada a SSPO mayor coordinación con municipios

–Dijo que los Secretarios deben visitar de manera constante los municipios para tener un diagnóstico más real de la situación

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Diputada Local Laura Estrada Mauro comentó que en la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública Raul Ernesto Salcedo, se le pidió que haya una mayor coordinación con los ayuntamientos, con el objetivo de disminuir los índices de inseguridad de la entidad.

Mencionó que una de las peticiones que le hicieron al funcionario estatal, es que se requiere que los secretarios hagan visitas constantes a los municipios, con la intención de que tengan un diagnóstico más real de la situación y así poder generar estrategias para mejorar la seguridad.

Esta misma petición se le hizo al director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), sobre todo porque algunos legisladores señalaron que los avances en los planteles que resultaron dañados durante los sismos de septiembre de 2017, han sido muy pocos.

No obstante Estrada Mauro reconoció que los recursos no suelen ser suficientes, por ello se exhorta al poder ejecutivo que tenga voluntad de ateder a esas instituciones educativas, de las cuales algunas dijo, se encuentran olvidadas, aún a pesar de las cifras que el gobierno del estado ha dicho que se han invertido.

Estas declaraciones las hizo en el marco de un gira de trabajo y supervisión que realizó en las comunidades de “Los reyes” y “Santa Úrsula”, en dónde se benefició a la escuela primaria bilingüe “Niños Héroes”, en dónde se construyeron andadores, asi como el piso de una palapa en el “Arroyo Sal”.

