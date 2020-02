Liberan a testigos clave en juicio contra ‘El Chapo’

Estos tres personajes, fueron testigos protegidos en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, que se realizó en una corte de Brooklyn, Nueva York, y testificaron en contra del capo de la droga, quien fue condenado a cadena perpetua.

De acuerdo con los archivos, “El Rey Zambada”, el primer testigo en el juicio del siglo, ya no se encuentra a bajo su custodia, en tanto se detalla que la fecha de su liberación es desconocida.

Mientras que, para Lucero Guadalupe Sánchez, “La Chapodiputada”, el documento detalla que su situación es la misma que para Zambada.

En tanto, para el colombiano Jorge Miltón Cifuentes Villa, detenido en el 2012 en Venezuela, si se aclara su fecha de liberación la cual la obtuvo el 5 de diciembre pasado, exactamente un año después de haber declarado contra el capo de la droga.

