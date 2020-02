China ‘lava’ dinero para evitar contagios de coronavirus

MILENIO

China puso en marcha un proceso de limpia y cuarentena para los billetes de banco usados, con el objetivo de limitar la propagación del coronavirus Covid-19, anunció el banco central. Los bancos utilizan rayos ultravioletas o altas temperaturas para desinfectar los billetes antes de sellarlos y aislarlos durante siete o catorce días, explicó Fan Yifei, vicegobernador del Banco Central de China.

Tras este periodo de “cuarentena”, cuya duración depende de la gravedad de la epidemia del coronavirus en la región de que se trate, los billetes pueden volver a ponerse en circulación, declaró en una conferencia de prensa.

“Debemos preservar la seguridad y la salud de los usuarios de dinero en efectivo”, dijo Fan Yifei, quien precisó que se han suspendido las transferencias de billetes entre las provincias.

El Banco Central parece responder a la creciente reticencia de los chinos a utilizar dinero en efectivo por temor a la contaminación. La mayor parte de los consumidores chinos recurren a sus teléfonos inteligentes para pagar sus compras cotidianas.

Antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, a finales de enero, el Banco Central realizó “una emisión de emergencia” de nuevos billetes por un importe de 4 mil millones de yuanes, equivalente 000 (530 millones de euros, 575 millones de dólares) para la provincia de Hubei (centro), epicentro de la epidemia.

Frente a la epidemia de neumonía viral, que ha causado más de mil 500 muertos y unos 66 mil contagiados en China, se multiplicaron las operaciones de desinfección en los lugares públicos y los llamados a los habitantes a limitar el contacto entre ellos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus se transmite esencialmente por vía respiratoria y por contacto físico, pero también tocando superficies contaminados.

Por otra parte, Fan Yifei reafirmó su apoyo a las empresas que se encuentran en dificultades por la epidemia y señaló que la institución seguiría una política monetaria “prudente”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario