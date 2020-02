Secretaría de la Función Pública encontró irregularidades en la Conade

RECORD

La Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en siete auditorías realizadas a la Conade entre 2018 y 2019, detectando anomalías de hasta 50 millones de pesos en la asignación y comprobación del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, durante el mandato de Alfredo Castillo Cervantes.

“Se destaca la auditoría realizada al Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) en la que se determinaron seis observaciones, cinco aún pendientes, en las que se detectó desapegos normativos en la designación de técnicos responsables de la CONADE, designación de entrenadores deportivos, así como las comprobaciones irregulares de recursos otorgados a Entrenadores y Federaciones que han ocasionado daños al patrimonio del Fideicomiso”, reza el informe.

El mismo comunicado de la SFP detectó irregularidades en prácticamente todas las dependencias de la administración federal, siendo las anomalías de la Comisión Nacional deCultura Física y Deporte de las que menor cantidad (50.8 millones de pesos) se reporta.

En verano de 2019, el mismo Andrés Manuel López Obrador aseguró que se abrirían investigaciones sobre el órgano hoy en día dirigido por Ana Gabriela Guevara.

Comentarios

