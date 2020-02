Negativo! descartan caso sospechoso de coronavirus en Oaxaca

-A través de un comunicado, la Secretaria de Salud de Oaxaca (SSO), dio a conocer que el resultado del posible caso de una mujer infectada con el coronavirus, que fuera internada en un hospital militar, dio negativo.

A continuación el comunicado:

Oaxaca de Juárez, Oax., 15 de febrero de 2020.- De acuerdo con el resultado oficial de laboratorio, emitido por Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), por sospecha de COVID-19 (coronavirus) en una paciente hospitalizada en el nosocomio Militar de Santa María Ixcotel, indica que el caso es negativo.

Así lo informó el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, quien señaló que, de acuerdo con el informe técnico que generó el Instituto, avalado por la Dirección General de Epidemiología (DGE), hasta el día de hoy no existen casos positivos de este COVID-19 en el país.

En este sentido, detalló que la paciente de 60 años de edad, se encuentra estable, sin complicaciones respiratorias y a la espera de su evolución para ser dada de alta por parte del personal médico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Casas Escamilla destacó que a aun con el resultado negativo, es fundamental que la población haga de las medidas básicas de higiene un hábito diario, pues existe una amplia gama de enfermedades respiratorias que pueden prevenirse con estas acciones.

Recordó que lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la boca con el ángulo interno del codo o con un pañuelo al toser o estornudar, si se está enfermo no asistir a lugares concurridos, utilizar cubrebocas y asistir de inmediato al centro de salud más cercano, son las prácticas recomendadas para evitar el contagio del COVID-19, influenza y otros padecimientos.

Finalmente recalcó que por instrucciones del Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, todo el sector Salud en el estado se mantiene atento y trabajando coordinadamente en la aplicación de los lineamientos oficiales para garantizar el bienestar de todas y todos los oaxaqueños.

