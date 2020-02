Francia confirma primera muerte por coronavirus en Europa

josecardenas.com La ministra de Salud de Francia, Agnès Buzyn, anunció este sábado el fallecimiento de un turista chino de 80 años infectado con el nuevo coronavirus, el primer muerto en Europa. Es la “primera muerte por coronavirus fuera de Asia, la primera muerte en Europa”, señaló la ministra durante su declaración, informaron los medios de comunicación franceses. La condición del paciente, internado en el Hospital Bichat de París, “se había deteriorado rápidamente y había estado en estado crítico durante varios días”, indicó Buzyn. El turista, originario de la provincia de Hubei, en el centro de China, había llegado a Francia el 16 de enero y fue ingresado el 25 de enero en el hospital Bichat. Se encontraba en estado muy grave, con respiración artificial. Seis pacientes, de los once casos confirmados de infección en Francia, permanecen hospitalizados sin que su estado de salud sea preocupante, incluidos los cinco británicos infectados en los Alpes. Los otros cuatro casos ya fueron dados de alta, agregó Buzyn. El brote de coronavirus surgido en la la ciudad de Wuhan, capital de la provincia central de Hubei, en diciembre ya infectó a más de 66 mil personas y causó más de 1 mil 500 muertos en el país. Fuera de China continental, se confirmaron cerca de 600 casos de contagio en unos 28 países y territorios, entre ellos un primer caso anunciado el viernes en el continente africano. Hasta ahora, se habían registrado solo tres decesos fuera de China continental: en Filipinas, Hong Kong y Japón.

