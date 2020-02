Declara Legislativo “2020, Año de la Pluriculturalidad de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”

-Exhorta a las autoridades estatales y municipales, a garantizar la pluriculturalidad de Oaxaca.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- En sesión ordinaria de este día, representantes populares integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso Local, declararon al “2020, Año de la Pluriculturalidad de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”.



En consecuencia, a partir de ahora en toda la correspondencia oficial de los Tres Poderes del Estado, Municipios y Órganos constitucionalmente autónomos, deberá insertarse esta leyenda.



Con esta acción, la Diputación Local también exhorta a los gobiernos estatales y municipales a realizar acciones encaminadas a la pluriculturalidad de los pueblos indígenas y afromexicano de Oaxaca.



Esta leyenda engloba los sueños y anhelos del pueblo oaxaqueño, por el reconocimiento de su pluriculturalidad étnica. Esta decisión, aprobada por el Poder Legislativo Estatal, se da en el marco de la reciente aprobación de la Ley de Consulta Previa Libre e Informada para los Pueblos Indígenas y Afromexicano”.



El dictamen, avalado por el Pleno, determina que la identidad cultural sirve como un elemento cohesionador dentro de un grupo social, pues permite que el individuo desarrolle un sentido de pertenencia hacia el grupo con el cual se identifica, en función de rasgos culturales comunes.



No obstante, considera que la identidad cultural no es un concepto fijo, sino dinámico, pues se encuentra en constante evolución, alimentándose y transformándose, de manera continua, de influencias externas, y de las nuevas realidades del pueblo en cuestión. Dicho mandato entrará en vigor una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario