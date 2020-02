Claman mujeres justicia para Ingrid

-Marcha de mujeres arriba a casa de Ingrid Escamilla

EXCELSIOR

Esta tarde, colectivos feministas, amigos, familiares y conocidos realizaron una marcha en memoria de Ingrid Escamilla en la alcaldía de Gustavo A. Madero, que arribó afuera del edificio en donde la joven fue asesinada por su pareja.

En el lugar, ubicado en la calle Tamagno, en la colonia Vallejo, los manifestantes pidieron a las autoridades de la Ciudad de México justicia por el feminicidio de la joven de 25 años, mientras lanzaban consignas contra la violencia de género que prevalece en el país.

Una de las familiares de Ingrid, expresó que la movilización es un homenaje en el lugar en donde ella dio sus últimos pasos y llamó a recordarla como una gran persona; manifestó además, que sus seres queridos han sufrido mucho por lo ocurrido.

Al menos un centenar de mujeres participaron en la marcha en honor a Ingrid Escamilla, quien fue asesinada el 9 de febrero en un departamento de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario