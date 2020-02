Con boteo y venta, Guerreros Tuxtepecanos conmemora día contra el cáncer infantil

–Buscan seguir recaudando recursos para seguir apoyando a los niños en su tratamiento contra la leucemia

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El cáncer es una enfermedad que va deteriorando la salud de quienes la padecen, y más aún en los niños, por ello desde el 2001 la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que el 15 de febrero se conmemorara el día internacional de la lucha contra el cáncer infantil.

Aquí en Tuxtepec existe una asociación que ayuda a niños que padecen leucemia, que es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, incluso la médula ósea, llamado Guerreros Tuxtepecanos, quiénes realizaron este sábado una actividad para conmemorar esta fecha.

Desde las diez de la mañana se instalaron en el malecón paso real sobre la avenida Independencia de Tuxtepec, ahí unos se pusieron a botear, otros acomodaron ropa para venderla, también había aguas y tortas, todo para recaudar recursos para seguir ayudando a los niños y jóvenes que están luchando contra la leucemia.

Los gastos que genera el ir a la ciudad de Puebla que es dónde reciben el tratamiento, es de dos mil pesos por persona y solo es el gasto del pasaje, sin contemplar la alimentación y el lugar en dónde puedan descansar y asearse.

