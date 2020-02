Atestiguan Alejandro Murat e Ivette Morán enlace matrimonial de 300 parejas

-A través del programa Febrero, Mes del Amor y el Matrimonio, el Gobierno de Oaxaca exenta del pago por este trámite a las parejas, aportando 7.2 mdp para este año

-Se espera que al terminar febrero, seis mil matrimonios se hayan realizado en el estado

Comunicado

Santa Lucía del Camino, Oax. 14 de febrero de 2020. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, acompañado de su esposa Ivette Morán de Murat, atestiguó el enlace matrimonial de 300 parejas que a través del programa Febrero, Mes del Amor y el Matrimonio -del Registro Civil del Estado- legalizaron su unión.

Reunidos en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) y ante familiares de las y los contrayentes, el Mandatario Estatal deseo sus parabienes a nombre de su familia y del Gobierno del Estado a los nuevos matrimonios legitimados este día por medio de las Bodas Colectivas 2020.

“Les deseo a nombre de mi esposa Ivette y de todos los funcionarios que están aquí, que sean muy felices, que estén llenos de alegría, de éxito, de salud y en familia. Trabajen siempre juntos, porque si están unidos no hay obstáculo que no se pueda superar”, señaló en presencia del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero.

En el acto, el Jefe del Poder Ejecutivo del Estado agradeció al Monte de Piedad del Estado y a la Secretaría de Turismo de Oaxaca los más de 145 obsequios -entre estos viajes de luna de miel- para los matrimonios. Asimismo, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, que a través de su panadería obsequió el pastel que degustaron con las y los asistentes al término de la ceremonia.

En su oportunidad, el director del Registro Civil, Christian Hernández Fuentes, señaló que durante este mes de febrero se estima que se realicen un total de seis mil enlaces matrimoniales, para ello, el Gobierno de Oaxaca aportará 7.2 millones de pesos para exentar del pago de derechos y trámites que se realizan de manera habitual por este tipo de servicios.

Adriana Zavaleta Miranda, oficial de la quinta oficialía del Centro del Registro Civil de Oaxaca, fue la encargada de llevar a cabo el acto legal de las uniones matrimoniales durante esta Boda Colectiva.

Posteriormente, el Gobernador, su esposa y el Director del Registro Civil firmaron como testigos de honor dos actas de igual número de parejas que contrajeron nupcias. También, hicieron la entrega simbólica de vales y obsequios a las parejas.

Cabe señalar que al interior del estado esta misma actividad se realizará en coordinación con las autoridades municipales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario