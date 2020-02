A prisión, primer implicado en ciber acoso en contra de una mujer en Putla

Oscar Rodríguez



Oaxaca, Oaxaca.- Fue vinculado a proceso el primer implicado en cometer ciber acoso en contra de una mujer y es juzgado en apego a la ley olimpia.

El caso es el emblemático y es el primero, desde que se aprobó la ley Olimpia contra la violencia sexual, por el pleno de la Cámara de Diputados local, el pasado 19 de julio del 2019.

El imputado fue detenido por una orden de un juez local por que según la denuncia presentada por la victima, exhibió en redes sociales imágenes intimas, para obligarla a tener relaciones sexuales.

Los hechos se reportaron en la comunidad de San Pedro Amuzgos, Putla de Guerero, donde se integró la carpeta de investigación por el delito de violación a la intimidad sexual.

Según la carpeta de investigación 53/2020, la victima sostuvo en el pasado una relación de novios con el imputado que terminó, pero después para obligarla a tener relaciones sexuales, la amenazaba y chantajeaba con subir fotografías eróticas a la redes sociales, por lo que decidió denunciarlo.

En las evidencias se anexan las fotografías que fueron difundidas por el implicado.

El Fiscal General de Justicia Rubén Vasconcelos, dijo que hay 6 carpetas de investigación en fase de investigación por otros casos más.

En tanto el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Eduardo Pinacho, afirmó que no habrá impunidad y adelantó que el juez que conoce este primer caso de ciber acoso en contra de una mujer, será juzgado con severidad.

Evidenció que hay la consigna de actuar con firmeza cuando se trate de casos donde las mujeres sean victimas.

Adelantó también que los jueces han sido capacitados para garantizar la justicia de genero a las mujeres, a fin que los imputados en cualquier tipo de agresión, no gocen de impunidad.

