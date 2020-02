Vuelca tráiler por fuertes vientos en el Istmo

Con fuente Quadratin

Un tráiler volcó la mañana de este viernes en la carretera Panamericana, tramo La Venta-La ventosa, en el Istmo de Tehuantepec por fuertes vientos.

Por los vientos superiores a los 80 kilómetros por hora el vehículo quedó tirado a la orilla de carretera. De acuerdo con el informe meteorológico debido al frente frío número 39 prevalecerá el evento de Norte de 30 a 40 km/h con rachas superiores a 80 km/h sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como oleaje de 2 a 4 metros de altura.

Las autoridades recomiendan a los transportistas de carga y automovilistas tomar precauciones cuando transiten por esa zona, para evitar eventos desafortunados y no exponer su vida ante un probable accidente.

