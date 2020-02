Regresan personas expulsadas a su comunidad por ejercer otra religión

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Nicasio Lucas Santos y Filadelfo Santos Pérez de la comunidad de San José Quianitas del municipio de Santa María Quiegolani, perteneciente al Distrito de San Carlos Yautepec anunciaron su regreso luego de que fueron expulsados de su comunidad por negarse a realizar servicios religiosos en dicha comunidad.

Santos Pérez de la religión cristiano evangélica, dijo que en diciembre del 2017 fue notificado de que realizaría un cargo religioso en la comunidad, su negativa lo llevó a ser expulsado del lugar, sin embargo, mediante un amparo en los juzgados lograron que estos ciudadanos pudieran regresar a su lugar de origen.

Reconociendo que en febrero del 2020, que fue a su casa la encontró con el baño destruido y sus plantas secas a causa de su destierro, mencionó que justo seria que le pagaran los daños hechos por la autoridad, sin embargo aún no esta decidido, pues también teme seguir sufriendo la represión.

Dijo que al menos 10 personas conforman esta congregación y aún temen seguir sufriendo las represalias por parte de sus vecinos, pues no han querido darles en servicio de agua potable ni la luz eléctrica, por lo que mencionó que pasará unos días más en la capital oaxaqueña para recabar dinero para poder cubrir los daños que se realizaron en su vivienda.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario