Realizarán la Segunda carrera de “La Ruta del Garrobo”

-Habrá 2 categorías una contempla 41 km y la otra 25

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Este viernes anunciaron la carrera ciclista denominada “la Ruta del Garrobo, misma que contempla recorrer 41 kilómetros y se realizará el próximo 1 de marzo.

La salida será en el Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papalopan (ITCP) y pasará por las comunidades de El Desengaño, San Silverio, Los Mangos, Zuzule, Fuente Villa, Santa Catarina y regresan a la meta que es San Bartolo.

En esta segunda edición de la carrera habrá 2 categorías, la primera que es la competitiva de 41 kilómetros y que es varonil como femenil y la categoría recreativa que tiene 25 kilómetros, y es para los que están iniciando en el ciclismo..

Para evitar accidentes, pidieron a los habitantes de las comunidades que en el tiempo que esté la carrera eviten que los niños estén en los caminos.

Cabe hacer mención que los premios de los primeros lugares en la categoría libre no serían los mismos, sin embargo tras una observación de algunos reporteros, los premios serán de 1 500 pesos para los primeros lugares, 1000 pesos para el segundo y 500 para el tercer lugar.

