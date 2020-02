Realiza comunidad LBGT+ oaxaqueña, Flashmob en explanada de Santo Domingo

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Jóvenes de la cominidad LBGT+ realizaron un “Flashmob” en la explanada de Santo Domingo de Guzmán, en la capital oaxaqueña, denominado “Inclusión es Amor”, para hacer conciencia en la sociedad y decirle no a la discriminación.

Estrella, una de las participantes, reconoció que esta actividad es para hacer conciencia e incluir a todos como familia y que no solo es exclusivo de la región del Istmo.

Explicó que si en alguna familia hay un hijo gay, la familia lo tiene que respetar así como la sociedad en general.

Para esta actividad, participaron al menos 200 personas incluyendo a la banda de música de la secretaria de seguridad publica del estado de Oaxaca, así como jóvenes vistiendo el atuendo de la región del Istmo, con los colores vistosos de sus trajes regionales.

Iniciando en la explanada de Santo Domingo de Guzmán y concluyendo en la explanada del templo de sangre de cristo, con el hirmo de los oaxaqueños “Dios Nunca Muere”, cientos de personas presenciaron este evento.

