Protestan mujeres por feminicidio de Ingrid Escamilla; hacen pintas en Palacio Nacional

Alrededor de 60 mujeres partieron esta mañana de las inmediaciones del Metro Pino Suárez hacia Palacio Nacional, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo su conferencia matutina.

Al llegar al Zócalo, las manifestantes colocaron mantas en exigencia de mayor seguridad hacia las mujeres e hicieron pintas en Palacio.

En algunos de los mensajes se leían frases como “no más muertes” y “justicia”. Las manifestantes exigen al mandatario federal atender la violencia de género.

Esta protesta se da luego del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el pasado 9 de febrero en la alcaldía Gustavo A. Madero en Ciudad de México.

