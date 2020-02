Otorgan contratos para tren en territorio oaxaqueño

El gobierno federal asignó los primeros megacontratos para la obra pública del proyecto prioritario para el Corredor Transístmico, que unirá al país de costa a costa en la ruta Coatzacoalcos-Salina Cruz.

Son cinco acuerdos por tres mil 63 millones de pesos para la construcción de la vía férrea.

Los fallos, vertidos en el sistema CompraNet, fueron publicados la semana pasada y son relativos a más de 200 kilómetros de nueva construcción de vías desde Medias Aguas, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca.

El consorcio conformado por La Peninsular Compañía Constructora, Grupo Diamante, Caltia Concesiones se adjudicó un convenio de 939.5 millones de pesos.

El grupo de Construcciones Urales con Regiomontana de Construcción y Servicios ganó una obra de 912.5 millones de pesos. Comsa Infraestructuras y Grupo Constructor Diamante harán obras por 636.8 millones de pesos.

En tanto, Ferro Maz, con Constructora Torres y Asociados Janus y Chiñas Constructores se adjudicaron proyectos por 284 millones de pesos.

Finalmente, Construcciones y Maquinaria SEF tendrá infraestructura por 290.5 millones de pesos, todos considerando el IVA.

SIN PLAN MAESTRO

Las licitaciones ya fueron adjudicadas, pero el Plan Maestro del proyecto no ha sido terminado. Según Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor del Istmo de Tehuantepec, esta documentación será entregada en junio de 2020 por la empresa Surbana Jurong, con sede en Singapur.

Dicho plan tendrá un costo de 30 millones de pesos, y además aseguró que la Secretaría de Hacienda ya tiene los estudios de factibilidad y el análisis costo-beneficio.

