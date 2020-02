Locatarios del mercado central, adeudan alrededor de 80 mil pesos a CFE

-Ya juntaron una parte del recurso y en unos días más tendrán todo el dinero

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Desde que los locatarios del mercado Central regresaron al inmueble remodelado, llevaban arrastrando un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual han ido pagando poco a poco, pero aún tiene un adeudo de alrededor de 80 mil pesos aproximadamente.

El Presidente de los locatarios Daniel Santinelli, dijo que ya juntaron poco más de 40 mil pesos entre los comerciantes del mercado, pero aún faltan alrededor de 30 mil pesos, los cuales van a cobrar a los que más gasten luz, como los carniceros.

Puntualizó que esperan que en unos 15 días más logren juntar todo el dinero y paguen este pendiente a la comisión de luz.

Así mismo van a trabajar en reactivar las ventas, y lo primero que harán será abrir todos los locales del mercado Central, pues algunos locatarios no abren diariamente por diversos motivos.

Actualmente hay 83 locales en el mercado, y buscan que todos abran para buscar diversas estrategias para que puedan reactivar las ventas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario