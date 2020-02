“Kilómetro 50”, busca proyectar semilla del cacao y sus derivados

-Lamenta emprendedora que en la actualidad los productores desconozcan los canales de distribución.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Cacao sin duda es un producto que desde la época prehispánica ha sido parte de la cultura gastronómica en el sur del país, por la importancia de la bebida que se produce como es el chocolate, sin embargo en los últimos años, ha cobrado mayor relevancia debido a los derivados que se extraen de esta semilla y llevando a crear diferentes productos que se consumen o utilizan hoy en día.

En la zona de la Cuenca, concretamente en el municipio de Valle Nacional para algunos productores el cacao está empezando a ser una alternativa, pero sobre todo algunos jóvenes emprendedores como Magda Olivera ha aprovechado este producto que se da los traspatios de su natal San Mateo Yetla, ha creado el proyecto “Kilómetro 50” para dar a conocer las creaciones del cacao y sus beneficios.

Explicó que con este proyecto, se busca dar a conocer la cantidad de producto que se puede generar con esta semilla y no solo en la bebida que todo mundo ha saboreado, sino que además de ser un producto que es parte de la cultura Chinanteca, también puede ser aprovechada por los mismo productores para darle otros usos que le generen ingresos a su economía.

Así mismo Magda Olivera, lamentó que en la actualidad el campesino todavía desconoce los canales de distribución para que puedan beneficiarse con su venta, sin embargo aseguró que en Oaxaca, los apoyos a productores de cacao es nulo por parte del Gobierno y reconoció que actualmente la UNPA ha mostrado interés por capacitar a los productores con mejores técnicas en el procesamiento de las semillas, para tener un producto de calidad.

La comunidad de San Mateo Yetla se encuentra ubicada en las faldas de la sierra Juárez en el kilómetro 50 de la carretera 175 y es por eso el nombre de este proyecto que se ha enfocado en el aprovechamiento del cacao, que en los últimos años ha tenido mayor proyección pero no inversión y pese a esta situación, los productores se están esforzado para mejorar su cultivo, pues se sabe que es una forma de llamar la atención a las Instancias y que volteén hacia esta región.

