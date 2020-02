Invita el IEEA a participar en el primer Concurso de Narraciones de Lenguas Maternas

-Se busca rescatar y preservar las lenguas originarias de Oaxaca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de febrero de 2020.- Con el propósito de preservar la identidad de cada pueblo originario de Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) convoca al público en general a participar en el primer Concurso de Narraciones de Lenguas Maternas.

Al respecto, la directora general del IEEA, Miriam Pilar Liborio Hernández, señaló que con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebrará el próximo 21de febrero, se invita a la población a participar en este concurso, el cual tiene como objetivo el rescate y preservación de las lenguas originarias de la entidad.

Por lo que se invita a las y los hablantes de Tuún Savi, (mixteco) y Ayuujk (mixe) a participar en esta convocatoria con los temas: Historia de mi comunidad, Costumbres y tradiciones, Comida Regional y Medicina tradicional.

Liborio Hernández, resaltó que hablar una lengua materna en estos tiempos, significa contar con historia e identidad, además de que existe un vínculo de amor, no sólo con la cultura que en la que nacieron, sino también con el entorno familiar en donde se rescata el patrimonio lingüístico.

Señaló que con el rescate de las lenguas originarias se contribuye en la integración, educación y comunicación de las distintas comunidades, por lo que el IEEA busca preservar y promover la diversidad lingüística. “Porque Oaxaca es multilingüe y pluricultural, patrimonio que nos une”.

“La lengua materna es el reflejo de las costumbres y la cultura de un pueblo, cada vez que muere o se extingue el habla original, lamentablemente se extingue una cosmovisión del mundo”, dijo.

En ese sentido, expuso que uno de los compromisos de la institución es preservar las lenguas originarias, la cual se hace a través de la implementación del Modelo Indígena Bilingüe que atiende a las personas que hablan una lengua materna y también el español.

Destacó que el IEEA brinda servicios educativos en nueve lenguas originarias, en las 26 Coordinaciones de Zona con las que cuenta, cuyo compromiso es brindar una educación de calidad con el objetivo de garantizar la pluralidad lingüística y la variedad cultural.

Los ganadores a este primer concurso, serán acreedores de 2 mil 500 pesos, para el primer lugar; mil 500 pesos, para el segundo y mil pesos para el tercero.

Las y los interesados podrán obtener mayores informes en las oficinas centrales del IEEA, ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar número 701, segundo nivel, colonia Reforma, así como al número telefónico (951) 502 14 90.

