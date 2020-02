Heridas por normalistas desaparecidos no cerrarán hasta saber que pasó: Gobernador de Guerrero

Oscar Rodriguez

Oaxaca, Oaxaca.- El gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo afirmó que las heridas por los 43 normalistas desaparecidos, no cerrarán hasta que no se sepa que sucedió, pronunciándose claramente por que haya justicia, sin impunidad en el caso.

En entrevista, dijo que el caso ya esta en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), “es un tema que lleva mas de 6 años, yo siendo diputado en ese entonces alce mi voz para que actuaran rápido los tres ordenes de gobierno, para que en aquel entonces retiraran el fuero a quienes tenían responsabilidades pública y que después se les fue señalando como corresponsales”.

Afirmó que hoy se trabaja en todo lo que pide la federación para esclarecer el caso, “nosotros solo colaboramos en la ruta para que las investigaciones sigan avanzado”.

En otro ámbito, se refirió al tema de la inseguridad, donde afirmó se hacen esfuerzos para reducirla

Afirmó que la zona limítrofe entre Oaxaca y Guerrero es de las seguras y evidenció, que si existen algunos brotes pero no se trata de un tema delicado. No así el caso de las fronteras entre Guerrero y Morelos o Michoacan, donde si hay algunos brotes que se están atendiendo.

“Me preocupa mas el tema de la pobreza, la falta de una educación de calidad o la política social”.

Otro asunto que abordo el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo, fue la relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde aclaró que hay respeto a su investidura, hemos tratado de sumarnos a lo que es positivo, como ocurrió recientemente con el INSABI, donde acordó trabajar de manera conjunta para buscar su óptimo funcionamiento a largo plazo.

Astudillo, dijo que su visita a Oaxaca ademas de estar presente en el homenaje póstumo a Vicente Guerrero, fue para estrechar lazos culturales con las autoridades oaxaqueñas, a fin de avanzar en los temas que hay pendientes en la agenda como la indefinición de limites, que hay en la costa chica de Jicayan donde dijo se buscará avanzar en la vía conciliatoria, “pero creo que con la decidida participación y buena fe de las autoridades, se pueda resolver”.

