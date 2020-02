Estiman que en junio termine reconstrucción de escuelas en Oaxaca

Con fuente Milenio

El director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física y Educativa (IOCIFED) Adolfo Maldonado, estimó que en junio podría terminar la reconstrucción de las escuelas dañadas en la entidad por los sismos de 2017 y 2018.

Al comparecer ente diputados locales que exigieron una clara y transparente rendición de cuenta, el funcionario estatal delante que los fondos aplicarse este año serán destinados directamente a los comités de padres de familia mediante el programa federal La Escuela es Nuestra.

Detalló que a la fecha el avance en la reconstrucción de escuelas presenta un 80 por ciento en el Istmo, un 50 por ciento en la Costa y 95 por ciento en la Mixteca.

Resaltó que durante el 2019 se realizaron 61 obras construidas en todo el estado, con una inversión de 111 millones de pesos, mismas que llevan un avance del 80 por ciento. Recordó que el sismo de 2017 dejó 3 mil escuelas dañadas, de las cuales mil 812 fueron atendidas por el programa de daños menores del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) con un monto de 138 millones de pesos.

Actualmente detallo falta por reconstruir mil 900 escuelas que sufrieron daños mayores. Añadió que las aseguradoras ya cumplieron con el pago de las primas de aquellas escuelas que eran sujetas de seguros.

Dijo que será en junio cuando se logre reconstruir todos los espacios educativos, principalmente los que están ubicados en la región del Itsmo de Tehuantepec. Respecto al retraso en los trabajos de reconstrucción, explicó que esto de debió al cambio de administración federal, pero ya se está avanzado previa auditoria.

Investigación por fraude El fiscal Anticorrupción Jorge Emilio Iruegas afirmó que hay nueve carpetas de investigación por fraude en la reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos de 2017.

El funcionario detalló que las indagatorias están en su fase final de pruebas y en breve se pedirá la orden de aprehensión contra los implicados. Precisó que las indagatorias están relacionadas con la utilización de empresas fantasma o fachada, aunque también hay proceso contra empresas constructoras que no cumplieron o dejaron obras inconclusas.

