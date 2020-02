Convoca Alejandro Murat a la Unidad Nacional, ideario de Vicente Guerrero

-Los gobernadores de Oaxaca y Guerrero conmemoraron el 189 Aniversario Luctuoso del General “Vicente Guerrero Saldaña”, con la entrega de un monumento de bronce colocado en el centro de la población

-Durante la ceremonia cívica, representantes de los poderes de ambos estados realizaron el depósito de ofrenda floral y montaron guardia de honor en el monumento erigido al caudillo de la independencia en la plaza cívica de Cuilapam de Guerrero

Cuilapam de Guerrero, Oax. 14 de febrero de 2020.- Al encabezar la ceremonia cívica con motivo del 189 Aniversario Luctuoso del General Vicente Guerrero Saldaña, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, convocó a honrar el legado del consumador de la Independencia a través de la Unidad Nacional.

En la explanada cívica ubicada en el antiguo convento de Cuilapam de Guerrero, el Jefe del Poder Ejecutivo aseveró que cuando el Caudillo Suriano expresó que “la Patria es primero”, selló la vocación de un pueblo que debe permanecer unido en los tiempos gentiles, pero también en la adversidad.

De esta manera, y junto a su homólogo del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, el Mandatario Estatal señaló que Oaxaca y Guerrero no solo comparten kilómetros de litoral de una extraordinaria riqueza, sino que también los une el orgullo común de contribuir a la configuración del México en el que hoy se vive.

“Vicente Guerrero es el símbolo de la unidad, de la solidaridad y del cariño fraterno entre dos estados que hoy representan un nuevo horizonte para el sur de México. Cuando se piensa en el General Vicente Guerrero, se piensa en la libertad”, expresó en compañía del edil municipal, Diego Moisés Pérez de la Cruz.

Luego de aseverar que el consumador de la independencia inauguró la moral y la ética de la nueva nación independiente, Murat Hinojosa aseveró que su gobierno se conduce con los ideales que él delineó y que hoy y siempre, debe ser la mayor inspiración para las nuevas generaciones.

“Hoy nos une Vicente Guerrero. Nos une su ideal de un destino común; la visión que tuvo de México, como un pueblo libre e independiente, y su definición del gobierno como mandato único y legítimo del pueblo. Nos une su vocación de servicio, su tesón para convertir las bellas palabras en buenas acciones, y nos une su inspiración Moreliana de que “morir es poco cuando por la Patria se muere”, afirmó.

En su oportunidad, el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseveró que a Oaxaca y Guerrero también los unen los desafíos de la pobreza y el atraso. “Nuestros pueblos han sobrevivido a las peores calamidades de las que puedan ser víctimas los seres humanos: la esclavitud, el despojo, la marginación y la desigualdad”, dijo.

En este sentido, aseveró que en esta conmemoración se debe honrar su legado y recordar a la Nación que el sur de México, nunca, pero nunca jamás, ha abandonado las causas de su libertad e independencia. “La épica realizada por Vicente Guerrero, refleja una enseñanza perdurable. Su vocación por la libertad lo condujo a la responsabilidad del mando; y el mando lo ejerció para servir a la causa suprema de la Independencia Nacional”, expresó.

En este marco, las y los representantes de los poderes de los estados de Oaxaca y Guerrero, en coordinación con autoridades de este municipio, realizaron el depósito de una ofrenda floral y montaron guardia de honor ante el monumento del jefe insurgente.

Previamente, en Sesión Solemne de Cabildo, se otorgó la investidura de Visitante Distinguido al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Develan monumento del General Vicente Guerrero

En este marco, se llevó a cabo la develación del monumento erigido al General Vicente Guerrero, una estatua de bronce que el pueblo y gobierno de Guerrero concedieron como muestra de gratitud y hermanamiento.

La estatua de bronce que representa al Consumador con su decidido arrojo, es obra del escultor Miguel Ángel Rivero, mide 5 metros y pesa 1.8 toneladas.

La develación de esta estatua se da a casi un año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional.

Entregan equipo y mobiliario a instituciones educativas

Posteriormente, los gobernadores de Oaxaca y Guerrero, realizaron la entrega de equipo y mobiliarios en beneficio de cuatro mil estudiantes y 178 docentes, pertenecientes a 25 escuelas de esta localidad, como parte de la estrategia de fortalecimiento a las instituciones educativas.

Un preescolar indígena, nueve preescolares generales, 10 primarias generales, dos secundarias técnicas, dos telesecundarias y una secundaria general.

Cabe destacar que en esta estrategia estatal se han beneficiado a cerca de 310 mil estudiantes de tres mil instituciones educativas ubicadas en 271 municipios, lo que ha requerido una inversión de 170.2 millones de pesos.

Asimismo, en coordinación con el DIF Estatal y parte del programa “Ver bien para aprender mejor”, se entregaron lentes para alumnas y alumnos.

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, expresó que el año pasado se beneficiaron a 31 mil estudiantes de 610 escuelas con 10 mil pares de lentes, y este año se firmará un convenio que permitirá beneficiar a 266 alumnos de más de siete mil escuelas, y entregar 89 mil pares de lentes mediante una inversión de 24 millones de pesos.

