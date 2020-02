Conjuntan esfuerzos Oaxaca con Gobierno Federal para garantizar la paz y seguridad de la población: AMH

-El Gobernador asistió a la reunión de trabajo encabezada por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño

Comunicado

Ciudad de México. 13 de febrero de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa asistió a la reunión de trabajo encabezada por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, con el fin de establecer estrategias de seguridad para salvaguardar la integridad de las familias oaxaqueñas y la paz en el país.

En el encuentro, al que asistieron gobernadores de diversos estados del país, el Mandatario Estatal reiteró el compromiso del Gobierno de Oaxaca para colaborar, junto con la Federación, y coordinar acciones conjuntas que permitan garantizar la paz, el orden y la seguridad en la entidad.

Resaltó la importancia de conjuntar esfuerzos para crear un frente común en contra de la delincuencia y que la sociedad pueda gozar de la seguridad y bienestar a la que tiene derecho.

En un diálogo abierto y cercano, en el que también participaron los integrantes del gabinete de seguridad del Gobierno Federal, se expusieron las diversas estrategias que se implementarán para conjuntar acciones y brindar resultados eficientes a favor de los pobladores.

En la actual administración estatal, es prioritario fortalecer la seguridad en el estado, por lo que se impulsan de manera constante acciones para brindar certeza a la paz y orden que demanda la sociedad oaxaqueña.

