Cierre de cortinas en centro de Tuxtepec, disminuyó 2%: Regidor de Comercio

-Señaló que en los primeros mese del 2019, un total del 10% de los comercios establecidos en Tuxtepec cerraron sus puertas.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- A pesar de que en los últimos años ha sido notable el cierre de cortinas entre los comercios locales del primer cuadro de la ciudad, el Regidor de Comercio y Turismo Alberto Reyes Conti, afirmó que esta estadística ha ido disminuyendo, pues aseguró que a diferencia de los primeros meses del año anterior donde el 10% de los comercios establecidos cerraron sus puertas, dijo que ahora el índice ha disminuido un 2%, por lo que asegura que la economía se está estabilizando en Tuxtepec

Y es que comentó que muchos negocios cierran porque están remodelando y otras solo han cambiado de dirección, por lo que indicó que en la mayoría de los casos son solo cierres parciales, lo que da una imagen de que no está fluctuando la economía en esta importante ciudad.

Al cuestionársele sobre los elevados pagos de Licencia que también está afectando a los empresarios y comerciantes, siendo que es uno de los factores principales que ha provocado el cierre de comercios, a lo que el Funcionario externó que se está buscando convenios con las diferentes Cámaras empresariales, para que se le pueda aplicar un descuento en sus impuestos, que ayude a estabilizar la economía de sus negocios.

En lo que respecta al ambulantaje, dijo que se está buscando acuerdos para que el programa “un día sin ambulantes” se concrete tras establecer acuerdos con sus dirigentes, ya que la idea es que esta actividad se realice una vez al mes y después cada semana, para ir recuperando poco a poco los espacios de las calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad.

Dijo que se sigue dialogando con las partes involucradas, para que nadie salga afectado con este programa, pues abundó que se busca cambiar la imagen de Tuxtepec al tener las calles con más espacios, sin embargo, apuntó que se debe de tratar el tema con absoluta sensibilidad para que todos estén en la mejor disposición de contribuir en este proyecto por el bien de Tuxtepec.

FOTO: Archivo

Comentarios

