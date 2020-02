Arrokoth: la imagen de New Horizons que destruye la principal teoría sobre cómo se formaron los planetas

Un grupo de científicos asegura que revocó “decisivamente” la teoría predominante de cómo se formaron los planetas.

La noción más aceptada era que el violento choque de objetos formó cúmulos cada vez más grandes hasta que se convirtieron en planetas.

Los nuevos hallazgos, sin embargo, sugieren que el proceso fue menos catastrófico y que la materia se fue acumulando paulatinamente sin tantos sobresaltos.

El estudio aparece en la revista Science y se presentó en la reunión de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, en Seattle.

Alan Stern, investigador principal del estudio, dijo que el descubrimiento fue de “estupenda magnitud”.

Es la imagen más clara obtenida hasta ahora del objeto más primitivo jamás explorado en el Sistema Solar.

La imagen fue captada el 1 de enero cuando la sonda New Horizons estuvo a unos 3.500 km de Ultima Thule, un objeto que se encuentra a unos 6.500 millones de kilómetros de distancia de la Tierra.

Los datos de la sonda están llegando a la Tierra lentamente y continuarán haciéndolo durante los próximos veinte meses.

La lentitud se debe a la enorme distancia que deben recorrer las señales de radio y a la capacidad limitada del transmisor de la sonda.

La imagen fue obtenida con una cámara que logra una resolución de 135 m por píxel.

