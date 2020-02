Para apoyar a Diosa Centéotl, realizarán fandango en la Cuenca

-Lo recabado se lo entregarán a Lilia López

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el desalojo que sufrió este jueves la Diosa Centéotl Lilia López, el asesor de la regiduría de Educación, cultura y deporte Tomás García, señaló que están preparando un fandango para el 22 de febrero, y lo recabado se le entreguará, como parte de un apoyo que le hacen los grupos culturales de la Cuenca.

Dijo que ya se está coordinando con los diversos grupos de fandango, con la finalidad de que sean varios, los que se sumen en apoyo a la Diosa.

La cuota de recuperación para acudir a este fandango es de 100 pesos e incluye tamales y café, por lo que invitó a los ciudadanos a que asistan a este fandango que será en el Museo regional Casa Verde, además de que se espera que también asistan integrantes de la Casa sotaventina que está en Loma Bonita y que también han estado apoyando a Lilia López.

En cuanto a la situación que enfrenta, dijo que ya está siendo apoyada por 2 abogados que envió la Presidenta del DIF Ivette Moran, y que desconoce cómo se dieron los hechos, pero que sabe que Lilia López es una mujer trabajadora y que tiene que ser apoyada.

