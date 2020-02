A prisión, masculino acusado por robo de unidades de motor, en el Istmo

Oaxaca, Oax. Una persona del sexo masculino señalada como probable responsable del robo de varias unidades de motor en su modalidad de motocicletas, fue detenido, llevado a audiencia y vinculado a proceso por el delito de robo específico en agravio de Y. K. O. S., cometido en Ciudad Ixtepec, región del Istmo de Tehuantepec.

Se trata del imputado identificado como R. L. A., alias “El Mundin”, quien fue aprehendido por Agentes Estatales de Investigación y relacionado probablemente por la comisión de diversos delitos, en la zona del Istmo.

De acuerdo con la causa penal 82/2020, el 10 de enero de 2020, aproximadamente a las 14:50 horas, la víctima estacionó su unidad de motor (motocicleta) sobre la avenida 16 de septiembre, colonia La Estación, Ciudad Ixtepec, cuando fue abordada por el imputado, quien portando un arma de fuego, la amenazó y despojó de su motocicleta, dándose a la fuga.

Ante estos hechos, la Institución de procuración de justicia –a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo-, dio inicio a una exhaustiva investigación, logrando identificar, aprehender y presentar ante el Juzgado de Control de Juchitán de Zaragoza al probable responsable.

En audiencia celebrada el 7 de febrero de 2020, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra el imputado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando 30 días para el cierre de investigación complementaria.

