Rendirán homenaje a la región istmeña a través del arte

Este jueves 13 de enero, a las 19:30 horas, en el Salón de la Plástica Mexicana (SPM) será inaugurada la exposición colectiva Istmo de Tehuantepec, una muestra que ofrece un homenaje a la región istmeña, a través de obras realizadas en diversas disciplinas: fotografía, pintura y escultura.

Desde la época prehispánica Guiisi, denominado así por los zapotecas, se constituyó como un paso importante para el cruce de civilizaciones en busca de un intercambio comercial y cultural. Los huaves, mixes, zapotecas, zoques y chontales fueron las primeras etnias en habitar esta región para dar lugar definitivo al establecimiento del imperio zapoteca.

Con el descubrimiento del denominado Nuevo Mundo por los europeos en el siglo XVI, Tecuoni Tepetl: Cerro del Jaguar o Cerro de la fiera, pasó a ser nombrado Teguantepeque cuya castellanización definitiva derivo en Tehuantepec; y es a partir de este momento que el interés por la región se torna geopolítico.

Las Cartas de relación que escribe Hernán Cortés al emperador Carlos V son las primeras muestras de la importancia que cobró el Istmo de Tehuantepec en dicho siglo, pues los europeos veían, por vez primera, un paso interoceánico capaz de unir occidente con oriente hasta llegar a nombrarlo, no sin un celo peculiar, El secreto del estrecho.

Durante el virreinato, el interés internacional por conocer, habitar e interpretar el Istmo de Tehuantepec no se detiene, y en momentos de negociaciones cruciales aparece una infinidad de relatos, producto de viajeros, exploradores, políticos e incluso de presuntos “espías” que habitaban o viajaban para recorrer esporádicamente la región desde diferentes países, principalmente Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos.

A finales del siglo XIX, con la aparición de la fotografía y gracias a la difusión de los relatos sobre la región, los intereses por el Istmo se volcaron hacia una nueva dirección más allá del anhelado “paso interoceánico”. La atracción por lo inhóspito e inesperado invadió la voluntad de nuevos y extrañados investigadores, fotógrafos, artistas y viajeros que buscaron retratar al istmo mexicano desde nuevas perspectivas.

En los años posteriores, el Istmo recibía a escritores y artistas de todas partes del mundo. Al mismo tiempo, aparecían nuevas expresiones de artistas mexicanos y del Cono Sur de nuestro continente.

Diego Rivera quedaba obsesionado con el río Tehuantepec; a su modo, José Clemente Orozco, Siqueiros, Carlos Mérida, Miguel y Rosa Covarrubias, Saturnino Herrán, Ángel Zárraga, Frida Kahlo, Adolfo Best Maugard, Miguel Prieto, Rufino Tamayo y Pablo Neruda, entre otros, dejaban sello de su singularidad en cada paso por el Istmo oaxaqueño.

Hoy en día, el Istmo de Tehuantepec y su cultura se han convertido en un símbolo atípico de la identidad indígena mexicana; cultura viva que, lejos de ser relatada, se relata a sí misma a través de sus costumbres, de sus conflictos y utopías: a través de sus artistas y también de quien la habita.

La exposición Istmo de Tehuantepec, que ofrece obras realizadas en diversas disciplinas, entre las que se encuentran la fotografía, pintura y escultura, se encuentra conformada por piezas de Rina Lazo, Mariana Yampolsky, Gustavo Martínez Bermúdez y Jorge Tovar, entre otros. Esta muestra es organizada por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Istmo de Tehuantepec se inaugurará el jueves 13 de febrero a las 19:30 en el Salón de la Plástica Mexicana, Colima no. 196, colonia Roma y permanecerá en exhibición hasta el domingo 1 de marzo. La entrada es libre.

