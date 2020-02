Recuperación de espacios públicos, prioridad en esta administración: IMM

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Rescatar y dignificar espacios públicos ha sido una encomienda desde el inicio de la administración del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, por ello, la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, inauguró gimnasios incluyentes al aire libre en las agencias de San Martín Mexicapan y San Juan Chapultepec, en el segundo día de actividades de las Caravanas Deportivas para Todas y Todos.

“Nuestro compromiso es trabajar por el bienestar de las niñas, niños, jóvenes y personas mayores, brindándoles espacios seguros y dignos para su esparcimiento, tal como lo instruyó el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa. Por esta razón, sumamos esfuerzos con el Monte de Piedad y el Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, así como organizaciones de la sociedad civil, quienes se suman diariamente para mejorar la calidad de vida de las familias oaxaqueñas“, enfatizó Ivette Morán de Murat.

La inversión total en estas dos entregas fue superior a los 440 mil pesos.

Edgardo Aguilar Escobar, director general del Monte de Piedad dijo que. – “El Monte de Piedad del estado de Oaxaca está trabajando de manera conjunta con el DIF Oaxaca, el objetivo es recuperar espacios públicos que en administraciones anteriores tenían olvidadas; hoy, por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su esposa, la señora Ivette Morán de Murat, el Monte de Piedad está más cerca de las y los oaxaqueños que lo necesitan”.

Así por su parte, Monserrat Aragón Heinze, directora general del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, dijo.- “Estamos muy contentos de apoyar e incentivar el deporte en Oaxaca; con la entrega de los materiales y paquetes deportivos, así como el gimnasio incluyente al aire libre, beneficiamos a las oaxaqueñas y los oaxaqueños”. Asimismo, señaló la importancia de dar buen uso a los equipos instalados, ya que con el cuidado y adecuada utilización, permitirá que se conserven por más tiempo.

Cabe destacar que en cada una de las agencias se entregó la historieta cazadores contra los acosadores, la cual busca dar a conocer a niñas, niños y adolescentes de las ocho regiones del estado, de forma lúdica, ágil y sencilla, las principales formas de violencia y violaciones a sus derechos humanos, como prevenirlos y evitarlos.

¡En Familia, Sí Podemos!

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario