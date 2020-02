Radios escolares, herramienta para reforzar los conocimientos del alumnado: IEEPO

-A través de este programa, las y los estudiantes ejercen su derecho a la libertad de expresión y crean contenidos de temas que son de interés para la comunidad escolar

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. – Uno de los medios de comunicación más importantes, emblemático y dinámico es la radio, por lo que como una herramienta para reforzar los conocimientos aprendidos en el aula y compartirlos con la comunidad escolar, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en vínculo con los planteles educativos, impulsa la creación de Radios Escolares.

De esta manera, se promueve la comunicación y el aprendizaje de las y los alumnos, a través de la interacción con el medio, en el interés de que desarrollen competencias comunicativas basadas en la investigación y producción de contenidos relevantes; además de que se les brinda capacitación sobre contenidos y producciones radiofónicas, en colaboración con las y los profesores.

Con motivo del Día Mundial de la Radio, que se conmemora el 13 de febrero, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal felicitó a los estudiantes que colaboran en las Radios Escolares así como a quienes forman parte de este sector fundamental para el funcionamiento de la sociedad democrática del estado y del país.

También, con motivo de esta fecha, el área de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo del IEEPO y estudiantes de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz Garza, de la ciudad de Oaxaca, participaron en el conversatorio “Somos la diversidad, Somos la radio”, organizado por segunda ocasión por la Secretaría de la Cultura y las Artes de Oaxaca, Seculta, donde se abordó el pluralismo en este medio de comunicación.

En su intervención la responsable de Radios Escolares del IEEPO, Verónica Arlette Victoria Velasco comentó que las niñas, niños y jóvenes a través de este programa ejercen su derecho a la libertad de expresión y crean contenidos de temas que son de interés para la comunidad escolar.

“Pueden hacer entrevistas, reportajes, foros, debates y todo este conocimiento se trasporta a la radio, se hacen programas de matemáticas, ciencia, deportes y español, ya que se producen siguiendo el plan curricular”, expuso.

La académica señaló que de una manera atractiva y como un medio de expresión del alumnado se trasmiten mensajes de ejes transversales y fundamentales para este sector de la población como son la prevención de la violencia, de los embarazos adolescentes, bullying y fomento a la lectura.

En el conversatorio, los estudiantes de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz Garza tuvieron la oportunidad de compartir su experiencia de participar en la Radio Escolar que se instaló en su plantel y lo que les ha ayudado además de aprender la parte técnica, a trabajar en equipo.

Actualmente, además de ese plantel educativo, las escuelas Primaria “Victoriano A. Flores”, en Santa Martha Apasco, Etla; Escuela Secundaria Federal número 2 José María Bradomín; Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet y técnicas 108 y 121, entre otras, han consolidado la realización de producciones radiofónicas.

