“Yo no quiero consejos municipales de PC de papel”: Heliodoro Díaz

– Señaló que todos los consejos municipales deben recibir una capacitación

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador Estatal de Protección Civil Heliodoro Díaz Escárraga, señaló que en este 2020 se quieren enfocar en la capacitación del personal que integre los consejos municipales de PC, en el estado, y así atienda correctamente las acciones que se vayan presentando.

“yo no quiero consejos municipales de papel, ni quiero nombramientos de responsables que no tengan amor a la camiseta en esa materia, no quiero al recomendado, no quiero al que se lee asigne el puesto por compromiso de otra índole, yo quiero gente que tenga vocación de servicios a nuestros paisanos y que esté dispuesto a capacitarse”, puntualizó.

Comentó que ya le instruyó al Delegado Regional de PC, para revisar el perfil de cada uno de los Directores municipales de PC, así como los niveles de preparación y que se implemente un curso básico, para que en la Cuenca, todos tengan la misma capacitación.

En caso de que alguien no cuente con el perfil idóneo, puntualizó que no tiene facultades para cambiar, o designar u opinar, pero si está en la disposición de la capacitación.

En cuanto a la instalación de los consejos municipales, señaló que el 2019 lo cerraron con 403 consejos municipales, y que en este año van a integrar los consejos municipales en los municipios en donde apenas hubo cambios de autoridades municipales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario