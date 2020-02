Proyecto de universidad en Valle sigue adelante y con tequio, concluirán con requisitos faltantes

-Este 25 de febrero se concentrarán en el predio todos los involucrados y la misma ciudadanía para limpiar el área.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Tras los rumores de que la instalación de la Universidad Bienestar en Valle Nacional había sido un fracaso, este jueves la Delegada Regional de los Programas Sociales Yesenia Barbosa Arcury, se reunió a puerta cerrada con las instancias involucradas en este proyecto, por lo que más tarde y en compañía del Comisariado Ejidal Leonardo Santiago, anunció que el proyecto de la Universidad hoy más que nunca sigue firme para este municipio.

Explicó que el retraso para arrancar la obra se debe a la logística previa para iniciar los trabajos, como los permisos para la medición de las 5 hectáreas de terreno que la debe realizar el Registro Agrario Nacional (RAN), asi también como la aprobación del ejido de este lugar y el estudio de impacto ambiental expedido por la SEMARNAT, para tener luz verde, por lo que anunció que este 25 de febrero realizarán un tequio para limpiar el área y que las Instancias puedan realizar su trabajo.

Por su parte el comisariado ejidal Leonardo Santiago, señaló que este proyecto tiene todo el respaldo de la asamblea, una vez que el RAN respaldara este hecho de medición, por lo que aseguró que a la brevedad posible harán entrega del Acta de posesión y deslinde, para que el predio pase a ser oficialmente para la instalación de esta universidad.

De esta manera indicó que el 25 de febrero será un día crucial para que este proyecto se concrete, pues estarán todas las instancias involucradas para asi concluir con esta etapa legal, por lo que ese mismo día se podría anunciar la fecha en que inicie la construcción de la Universidad, por lo que hizo la invitación a la ciudadanía a que participen en este tequio y puedan contribuir en este proyecto, que será de gran aportación para el desarrollo social y económico de este municipio y de la región.

