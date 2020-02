Mototaxistas de Coyotepec acusan al presidente del congreso de pirataje, él lo niega

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Mototaxistas de San Bartolo Coyotepec, se manifestaron en el congreso local para denunciar al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (JUCOPO) Horacio Sosa Villavicencio, de poner a circular unidades piratas en ese lugar.

Concesionarios de la línea Zapeche A. C. señalan que el diputado morenista junto con la organización Comuna han metido en su comunidad 20 unidades de mototaxis piratas.

Aseguran que ya han pedido a la Secretaria de Movilidad (SEMOVI) realice operativos para detener a estas unidades irregulares, pero que esta instancia les ha respondido que es el presidente municipal quien tiene que solicitar dicho operativo para que ellos puedan intervenir, a lo que a decir de los concesionarios, el presidente les ha dicho que no lo va a solicitar porque el ya habló con Horacio Sosa.

Por lo que también lo acusan de estar en contubernio con el Diputado de la JUCOPO y la SEMOVI.

El representante de los mototaxistas, detalló que lo que piden es que saque las manos del transporte público y es por eso que se manifestaron durante la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, para pedir que junto con SEMOVI realicen el operativo y apliquen la ley, para que dejen de circular estas unidades ilegales.

Por su parte el Diputado Horacio Sosa al ser cuestionado por estas acusaciones, respondió que él no tiene nada que ver.

“Los ciudadanos y ciudadanas están en su derecho de manifestarse” “Son mis amigos todos en San Bartolo, somos una familia muy numerosa en el pueblo todos nos conocemos”, enfatizó.

Afirmó que ni él, ni ningún familiar tiene un solo mototaxi.

