Lilia López Diosa Centeotl 2019, es desalojada de su domicilio

Tuxtepec, Oax .- Durante la mañana de este jueves Lilia López señala que fue desalojada de su casa, debido a que su ex jefe Andrés Morales a base de engaños y con falsas promesas de ayuda para adquirir vivienda por medio del Infonavit, terminó corriéndola sin previo aviso.

Informó que los hechos legales tienen antecedente de al menos hace dos años, en los cuales los fallos del juez ante la demanda fueron declinados en favor de Andrés Morales, en el cual procedió a quitarle la casa donde vivía propiedad de su madre y en donde especifica qua a base de engaños y amenazas les hizo firmar escrituras en pago del presunto robo por parte de Lilia López.

Dentro de sus declaraciones aseguró haber trabajado para él dueño de tiendas Royan por un periodo de 4 años aproximadamente en 2004 a 2008, en donde también detalló que mientras fue su trabajadora ya sufría de maltratos y ambiente laboral toxico.

Al momento del desalojo, refirió que no eran daños materiales y valores monetarios los que se quedaban en el lugar, si no los recuerdos de toda una vida en ese hogar en donde ella nació y vivió por los 41 años de vida que hasta este momento tiene.

