Habitantes de San Pedro Quiatoni exigen salida de empresa minera

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de San Pedro Quiatoni marcharon y protestaron en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, para demandar que su comunidad se declare como zona protegida de la presencia de mineras.

Los comuneros señalaron que la minera “Don David Gold” ubicada en San José de Gracia, pero cuyos trabajos de explotación se encuentran en su territorio, mantiene un saqueo de materiales como oro, playa , zinc , cobre y otros desde hace 10 años.

Además, señalaron que en este tiempo se han dañado fuentes de agua, el subsuelo, su flora y fauna y que por lo tanto, ya no están dispuestos a permitir.

Indicaron que las cinco agencias y los núcleos rurales, están inconformes con el saqueo de está minera, pues fueron engañados con que los trabajos serían solo de exploración y ya lleva más de 10 años y algunos, tienen el permiso hasta por 60 años los cuales se expidieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto..

Por lo que apostados en el kiosco de la capital, exigieron a las autoridades tanto locales como federales, frenar a las mineras que tanto daño hacen en las comunidades.

Advirtieron que de no haber atención de las autoridades para que esta empresa salga de su territorio, tomarán acciones contundentes.

