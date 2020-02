En Día internacional del condón, recomiendan usarlo para disminuir ITS

-Por si no sabias, este jueves se celebra el Día internacional del condón

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este 13 de febrero se celebra el Día internacional del condón, y piden a la población usarlo para evitar Infecciones de Transmisión sexual (ITS), ya que algunas pueden causar la muerte.

La Presidenta de la Fundación Luis Hosmar, Francis Moreno Carrera, dijo que este día tiene como objetivo incentivar a la población sobre el uso del condón, ya que al ser 14 de febrero muchas personas suelen celebrar este día.

Por lo tanto, para celebrar este día, la Fundación ha llevando talleres a varias escuelas de la región, en donde les tocan el tema de la importancia del uso del condón, sin embargo también hablan con los padres para que a su vez hablan con sus hijos sobre el uso del condón cuando empiecen su vida sexual..

Señaló que en este 2020 continúan apoyando a las personas realizando las pruebas de detección rápida, y ya llevan 2 casos de jóvenes profesionistas a quienes ya canalizaron para que inicien un tratamiento, ya sea en Oaxaca y otros más a Veracruz y México.

Así mismo, dijo que cuentan con pruebas rápidas en caso de que alguien se las quiera hacer, las cuales son confidenciales.

La Presidenta pidió a la población usar el condón, tanto a los jóvenes como también a los adultos

