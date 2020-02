Descartan cancelar Juegos Olímpicos de Tokio por Coronavirus

Con fuente CNN

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio no serán cancelados ni aplazados por la amenaza del brote de coronavirus, surgido en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, y que ha causado hasta el momento mil 363 muertos y más de 60 mil personas contagiadas, afirmó el comité organizador.

Quiero afirmar nuevamente que no se ha considerado la cancelación o el aplazamiento de los Juegos de Tokio”, señaló el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Yoshiro Mori, destacó la agencia Kyodo.

Nos coordinaremos con el Gobierno y reaccionaremos de una manera calmada”, agregó Mori, al comienzo de una reunión de dos días entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Ayuntamiento de Tokio para discutir los preparativos.

El presidente de la Comisión de Coordinación del COI, John Coates, dijo que el brote de coronavirus es un “problema inesperado” y que las autoridades de los juegos demostrarían más tarde que se tomarán las precauciones necesarias para los atletas y otras personas que viajan a Japón.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán del 24 de julio al 9 de agosto.

El comité organizador y el COI discutirán también los preparativos para los eventos de maratón y caminata que se trasladarán de Tokio a Sapporo, en el norte de Japón, debido al calor extremo esperado en la capital japonesa este verano.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario