Convenio de seguridad firmado en Tuxtepec, se replicará en límites de Chiapas e Istmo: SSPO

-“9 de cada 10 muertes en el estado son por disputas entre el crimen organizado”

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de que los mandatarios de Oaxaca y Veracruz firmarán un convenio para reforzar acciones operativas, de inteligencia y jurídicas en una estrategia coordinada con los tres órdenes de gobierno para la Construcción de la Paz y la Seguridad en su zona de colindancia, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, precisó que esta acción se replicará en la zona limítrofe entre Chiapas y la región del Istmo, debido a los altos índices delictivos que se presentan.

Lo anterior fue dado a conocer posterior a su comparecencia ante las comisiones permanentes del congreso local, con motivo de la glosa del Tercer Informe de gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.

Detalló que los delitos en la zona limítrofe entre Chiapas y la región del Istmo, tienen características específicas toda vez, que afirmó, son bandas locales las que se disputan algún tipo de negocio ilícito.

Reconoció que falta mejorar la comunicación con las policías, estatal, federal, las fuerzas armadas y la municipal, por lo que la propuesta será una sola forma de comunicación y una sola frecuencia, de modo que la alerta que se emita acuda el más próximo.

Lo grave refirió, es que ciudadanos de los municipios, que hacen labores de policía sin estar registrados, portan armas de fuego que no están autorizadas y no están registradas pero lo hacen en vehículos dotados por el Gobierno, por lo tanto dijo el reto, es el registro policial.

Precisó que 9 de cada 10 asesinados en 2019 están vinculados con la delincuencia organizada, datos arrojados en trabajos de inteligencia semana a semana, agregó que derivado de las valoraciones se le asume a la violencia a las células de delincuencia organizada, pero enfatizó que no están generalizadas ni dispersas en todo el estado, algunas se asumen o escudan en estas siglas para atemorizar a la población.

Cabe mencionar que a dicha comparecencia, se le vio arropado por decenas de vendedores ambulantes del mercado de Abastos, así como por organizaciones sociales que vitoreaban su intervención.

A la pregunta expresa de que si estaba en sus planes renunciar como lo han pedido diversos grupos sociales y sectores de la entidad, el secretario se limitó a decir que no tenía comentarios al respecto.

