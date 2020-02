Comparecerá ex gobernador de Oaxaca Gabino Cué, por caso Nochixtlán

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El abogado del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio (COVIC) Darinel Blas, informó en rueda de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer al ex gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo, por su presunta participación en el enfrentamiento entre habitantes y elementos de la policía el pasado 19 de junio de 2016, en el municipio de Asunción Nochixtlán, en donde hubo 8 muertos y más de 100 heridos.

Así mismo dijo que también comparecerá el ex comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia, por los mismos hechos.

Señaló que ya fueron notificados y que su comparecencia será el próximo 27 de febrero.

“Cué Monteagudo deberá de acudir a 10 horas en las oficinas centrales de la FGR, mientras que a Sales Heredia estará a las 16 horas en el mismo lugar”, detalló.

Los testigos y afectados por aquel evento demandaron citar a comparecer también al ex comisionado General de la Policía Federal Enrique Galindo y al ex presidente de la República Enrique Peña Nieto, para que se haga justicia.

Cabe señalar que los hechos ocurridos en Nochixtlán, se suscitaron por la oposición de la CNTE ante la implementación de la reforma educativa.

