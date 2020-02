Buscarán disminuir inseguridad, a través de la prevención del delito

-Además, elementos de la policía municipal se sumarán a las acciones que van a implementar

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la reunión que sostuvieron los Gobernadores de Oaxaca Alejandro Murat y de Veracruz Cuitláhuac García, en donde dieron a conocer algunas acciones a implementar para disminuir los índices delictivos en la zona, el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, señaló que a ellos les toca trabajar en el tema de la prevención.

Dijo que a ellos como gobierno municipal le corresponde la parte de la prevención del delito entre los jóvenes, además de que se van a coordinar y a sumar a las acciones que realicen la Guardia Nacional, la policía estatal, la Agencia Estatal de Investigación y la policía municipal y así, dar la respuesta que la ciudadanía necesita en cuanto al tema de seguridad.

Así mismo, puntualizó que deben de trabajar los dos gobiernos de manera coordinada para disminuir los índices delictivos en la región, además de que el Secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo, ya empezó a dar las instrucciones a la policía municipal a través de su director Juan Manuel Bautista Torres, para que se trabaje de manera coordinada.

Y es que tras esta reunión, en algunos municipios de la región entre éstos Tuxtepec, habrá la presencia de más elementos de seguridad, ya que se busca disminuir los índices delictivos.

